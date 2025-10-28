«Как и прогнозировали»: в 2025 году в России замедлился рост инфляции

Александра Якимчук
Глава Центробанка РФ спрогнозировала значения этого показателя на 2026 год.

Набиуллина: в 2025 году темпы роста инфляции в России замедляются

В 2025 году темпы инфляции в России замедляются, и в 2026 году эта тенденция продолжится. Об этом заявили глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Инфляция в этом году замедляется в целом, как мы и прогнозировали. Это, главным образом, результат более умеренного роста кредита и связанного с ним роста денежной массы», — пояснила руководитель ЦБ России.

Набиуллина уточнила, что инфляция снизилась в устойчивой части, зависящей от общего спроса экономики, а не от разовых скачков. Этот показатель уже несколько месяцев находится в диапазоне от 4% до 6%. А по итогам в целом 2025 года ожидается, что инфляция остановится на показателях в 6,5-7%.

Она подчеркнула, что эти цифры все еще выше, чем хотелось бы, но уже заметно ниже, чем было в предыдущие два года.

Глава Центробанка РФ добавила, что в 2024-м текущий рост цен в целом за год составил около 13%. В 2025-м, в третьем квартале, этот показатель был равен 6,4%, то есть в два раза низе пика прошлого года.

«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%. То есть несколько выше цели из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен наконец опустятся к целевому уровню», — сказала Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава ЦБ России думает о дальнейшем снижении ключевой ставки и роли в этом инфляции.

