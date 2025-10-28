Ключевая ставка будет постепенно снижаться весь 2026 год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 60 0

Этот процесс не может быть быстрым, однако он имеет временные рамки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЦБ России: ключевая ставка будет постепенно снижаться весь 2026 год

Цикл снижения ключевой ставки, начавшийся в этом году, продолжится и в следующем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятору необходимо получить больше подтверждений устойчивости экономических процессов. По ее словам, решение о понижении будет принято лишь тогда, когда станет ясно, что движение возможно без угрозы закрепления инфляции выше целевого уровня в 2026 году.

Набиуллина подчеркнула, что этот фактор является ключевым при определении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Она также отметила, что при обсуждении решения рассматривались сразу несколько сценариев — сохранение ставки на уровне 17%, а также варианты снижения до 16,5% или 16%.

По словам главы ЦБ, мнения специалистов разделились, и аргументы в пользу каждого из предложений основывались на оценке устойчивости инфляции и возможных вторичных эффектов от краткосрочных проинфляционных факторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:14
Дом в элитном московском ЖК трещит по швам из-за незаконной пристройки
10:00
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
9:59
Две школьницы погибли в результате наезда пьяного водителя в Ревде
9:53
«Должно родиться детище»: Киркоров проболтался о близкой дружбе с Краймбрери
9:41
«Не отселяется на диван»: Валерия пожаловалась на храпящего Пригожина
9:40
Ключевая ставка будет постепенно снижаться весь 2026 год

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео