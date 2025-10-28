ЦБ России: ключевая ставка будет постепенно снижаться весь 2026 год

Цикл снижения ключевой ставки, начавшийся в этом году, продолжится и в следующем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятору необходимо получить больше подтверждений устойчивости экономических процессов. По ее словам, решение о понижении будет принято лишь тогда, когда станет ясно, что движение возможно без угрозы закрепления инфляции выше целевого уровня в 2026 году.

Набиуллина подчеркнула, что этот фактор является ключевым при определении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Она также отметила, что при обсуждении решения рассматривались сразу несколько сценариев — сохранение ставки на уровне 17%, а также варианты снижения до 16,5% или 16%.

По словам главы ЦБ, мнения специалистов разделились, и аргументы в пользу каждого из предложений основывались на оценке устойчивости инфляции и возможных вторичных эффектов от краткосрочных проинфляционных факторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.