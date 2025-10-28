Пассажирские суда в Петербурге перевезли более пяти миллионов человек в 2025 году

Эфирная новость 52 0

Количество коммерческих судов выросло до 678.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирские суда Петербурга перевезли в этом году более пяти миллионов человек. И это почти на треть больше, чем годом ранее.

В Северной столице подвели итоги сезона навигации. Вместе с растущим пассажиропотоком увеличивается и количество коммерческих судов. Теперь их 678. Высокую пропускную способность обеспечивают городские причалы. И уже в 2026-м планируют открыть новые пристани в Кронштадте и Ломоносове. А в 2029-м могут начать реконструкцию Речного вокзала.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте.

Российский лидер посетил выставку Русского географического общества (РГО). Так показали архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, собранные во время экспедиций общества.

До того, в ходе съезда РГО Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии, а главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

0:15
Лиза Арзамасова ответила, должны ли дети мирить родителей
23:56
«Детская шалость»: откуда под Чернобылем взялись синие собаки
23:37
«Это самое страшное»: Филипп Бледный назвал главный «рецепт» разрушения семьи
23:18
Пассажирские суда в Петербурге перевезли более пяти миллионов человек в 2025 году
22:57
«Пример настоящего мужчины»: Александр Петров отреагировал на смерть Романа Попова
22:38
«Все вопреки»: как Лиза Арзамасова снималась в «Папиных дочках» будучи беременной

Сейчас читают

«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео