Пассажирские суда в Петербурге перевезли более пяти миллионов человек в 2025 году
Количество коммерческих судов выросло до 678.
Пассажирские суда Петербурга перевезли в этом году более пяти миллионов человек. И это почти на треть больше, чем годом ранее.
В Северной столице подвели итоги сезона навигации. Вместе с растущим пассажиропотоком увеличивается и количество коммерческих судов. Теперь их 678. Высокую пропускную способность обеспечивают городские причалы. И уже в 2026-м планируют открыть новые пристани в Кронштадте и Ломоносове. А в 2029-м могут начать реконструкцию Речного вокзала.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте.
Российский лидер посетил выставку Русского географического общества (РГО). Так показали архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, собранные во время экспедиций общества.
До того, в ходе съезда РГО Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии, а главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии.
