Это примерный список: что грозит ICEGERGERТ за экстремистский лозунг на концерте

Юрист Харламов: за лозунг АУЕ* на концерте ICEGERGERТ грозит четыре года тюрьмы

За публично выкрикнутый лозунг движения «Арестантский уклад един» (АУЕ)* рэперу ICEGERGERT (Георгию Гергерту — настоящее имя артиста) может грозить четыре года тюрьмы. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Евгений Харламов.

Исполнитель «не постеснялся в выражениях», стоя прямо на сцене во время концерта в Москве. Эксперт уточнил, что за подобный «перформанс», вероятно, возбудят уголовное дело по статье о публичной пропаганде экстремизма.

«Здесь может быть как штраф. Он от 600 тысяч до одного миллиона (рублей. — Прим. ред.). Это вот примерно. Это могут быть и исправительные работы. Тут уже как суд решит. Собственно, и лишение свободы сроком до четырех лет», — уточнил юрист.

Однако на этом последствия для музыканта не закончатся, уверен Харламов. Уголовное дело —это «самый минимум» того, что может ждать ICEGERGERT. Вероятно, его внесут в «черный список» по выступлениям и начнут целый ряд проверок.

«А далее будут проверять, плюс ко всему его вообще жизнь. А он не связан, извините меня, с Украиной <…> Не связан ли он с каким-то финансированием. А вообще, нет ли там признаков для внесения его в список как иноагента и так далее. Это так, примерный список», — отметил эксперт.

Рэпер в конце своего концерта в Москве решил поблагодарить аудиторию. Однако кроме теплых слов, он выкрикнул и лозунг АУЕ. Видео с мероприятия опубликовала в своем Telegram-канале глава «Лиги безлопастного интернета» Екатерина Мизулина.

«Спасибо за то, что кто-то присутствовал на концерте. Спасибо, что вы меня приглашаете. Спасибо, что слушаете музыку. Жизнь ворам», — сказал музыкант в качестве тоста, прежде чем выпить что-то из рюмки.

Последняя фраза является частью криминального подросткового движения АУЕ, состоящей из банд несовершеннолетних преступников. Они сформировали свою систему норм и правил, похожую на идеологию российской организованной преступности. Они занимаются угрозами, вымогательствами, избиениями и сексуальными преступлениями.

С 2020 года АУЕ признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин создал комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*-организация признана экстремистской на территории РФ.