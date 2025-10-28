«В долгу не останемся»: Лукашенко о размещении «Орешника» в Белоруссии

Президент Республики поделился своим видением ситуации в мире.

Лукашенко: размещение Орешника в Белоруссии — ответ на современные угрозы

Размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии — это не угроза Западу, а обеспечение собственной безопасности. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Размещение этого оружия в Белоруссии — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — сказал Лукашенко.

Президент республики отметил, что Россия и Белоруссия всегда готовы к «конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности».

«Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия, убежден, в долгу не останемся», — добавил он.

Однако складывается впечатление, что Западу мир не нужен. Некоторые европейские страны и вовсе уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности.

Лукашенко напомнил, что ранее он предлагал разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Присоединиться к ней, по задумке, могла любая заинтересованная страна. Однако данное предложение никого не заинтересовало, подчеркнул президент Белоруссии.

Политик предупредил их о катастрофических последствиях перевода экономики стран ЕС на военные рельсы и призвал остановить гонку вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко назвал воровством и бандитизмом посягательства Запада на активы РФ.

