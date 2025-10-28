Траур по погибшим в ДТП девочкам объявили в Ревде

Врачи в уральской Ревде борются за жизнь 11-летней школьницы, которую вместе с подругами прямо на тротуаре сбил пьяный лихач. Две девочки семи и девяти лет, родные сестры, погибли.

В городе объявили траур, а место трагедии превратилось в стихийный мемориал. С самого утра туда идут целыми семьями. Взрослые и дети несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Корреспондент «Известий» Нина Катаева работает на месте.

Место трагедии утопает в море цветов и игрушек. Стихийный мемориал еще ночью организовали сами жители Ревды. В его центре — детские кроссовочки, которые остались от маленьких девочек — жертв пьяного лихача. На них еще видны капли крови.

Жертвами лихача стали две сестры: одной девять, другой семь лет. Их одиннадцатилетняя подруга — в реанимации. Все произошло вечером. Девочки шли в магазин, остановились у светофора, когда на них, прямо на тротуар вылетела легковушка. Водитель затормозил лишь когда врезался в стену супермаркета

Обе сестры погибли на месте. К месту были оперативно стянулись все экстренные службы города. Личность водителя быстро установили — это 37-летний житель Ревды, местный гонщик. По словам очевидцев, он не раз устраивал опасные заезды по городу. В сети множество видео с его участием.

В результате наезда водитель и сам пострадал, после аварии его доставили в больницу. И, судя по кадрам оттуда, он находился в невменяемом состоянии.

Разговаривая сам с собой, водитель вероятно пытался вспомнить, что произошло. Эта информация пригодится ему на беседе со следователями. Врачи сейчас борются за жизнь третьей пострадавшей девочки. В ее палате дежурит бригада медицины катастроф, готовая к перевозке ребенка в Екатеринбург. Как ранее сообщали СМИ, в реанимации и сам виновник трагедии. Меру пресечения ему выберут, как только позволит его состояние.

