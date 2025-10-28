Неожиданный гость: медведь забрел на космодром Восточный

Медведь забрел на космодром Восточный

Неожиданного и даже опасного гостя заметили на космодроме Восточный. Каким-то образом туда забрел медведь и запутался в лабиринте из заборов. Помогать пришлось людям — на свой страх и риск.

Хищник в итоге смог покинуть стратегически важный объект.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии власти подключили военных к борьбе с медведями-людоедами.

Ситуация в префектуре Акита крайне серьезная: нападения медведей фиксируются на всей территории, и местные службы не справляются с растущей угрозой. На 24 октября в Аките зарегистрировано 47 нападений, двое человек погибли от атак животных. Губернатор Кэнта Сузуки подчеркнул, что нагрузка на спасательные службы достигает предела, и без помощи армии контролировать ситуацию становится практически невозможно.

Использование вооруженных сил для таких целей в Японии законодательно не предусмотрено, поэтому пока неясно, удастся ли задействовать Силы самообороны. В качестве временной меры префектура усиливает меры безопасности.

