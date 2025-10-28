Между машиной и стеной: появилось видео с места наезда на детей в Ревде

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Опубликовано видео с места наезда на детей в Ревде

Автомобиль на полной скорости врезался магазин в Ревде Свердловской области, и попавших под копот детей зажало между машиной и стеной. Кадры с места происшествия показывает 5-tv.ru.

В результате аварии погибли две девочки, еще одна госпитализирована.

В нетрезвом состоянии 37-летний водитель «Лады» не справился с управлением автомобилем и влетел в детей, которые стояли на пешеходном переходе и ждали зеленый сигнал светофора.

Две погибшие школьницы — родные сестры 2016 и 2018 годов рождения, они скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Третья девочка 2014 года рождения была срочно доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 264 ч. 6 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности, совершенное в состоянии опьянения.

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что задавивший двух девочек в Ревде водитель не понимает, что натворил.

