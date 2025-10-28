«Убил?» — задавивший двух девочек в Ревде водитель не понимает, что натворил

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 154 0

Трагедия произошла вечером 27 октября, машина задела детей у пешеходного перехода.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задавивший двух девочек в Ревде водитель не понимает, что натворил

Мужчина, который в городе Ревда Свердловской области насмерть сбил двоих девочек, не может поверить в произошедшее. Об этом сообщает портал Е1.

После аварии в сети распространилось видео из больницы. На нем виновник трагедии — 37-летний Михаил. Он сидит на кушетке и не понимает, что случилось.

«Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?», — говорит мужчина.

Авария в Ревде произошла вечером 27 октября. Сообщалось, что легковушка на полной скорости протаранила крыльцо продуктового магазина, попутно сбив трех девочек. Двое погибли на месте. Еще одного ребенка доставили в больницу.

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, также был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства ДТП полиция выясняет.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Краснодарском крае автомобиль въехал в толпу людей. Водитель сделал это намеренно. Очевидцы рассказали, что между двумя компаниями завязался конфликт. Один из его участников в какой-то момент сел за руль внедорожника и протаранил своих оппонентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:13
Искусственный интеллект может помочь снизить уровень стресса в семье
13:04
Лукашенко назвал воровством и бандитизмом посягательства Запада на активы РФ
12:59
«Продукты сами появляются»: почему дочь Борщевой не хочет съезжать из дома
12:55
Путин одобрил создание добровольческих формирований для защиты опасных объектов
12:49
Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление к Киркорову на 7,6 млн рублей
12:45
ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео