«Думаешь о другой»: Джастин Бибер откровенно рассказал об изменах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Певец состоит в браке уже семь лет.

Изменяет ли Бибер своей жене Хейли

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi04

Джастин Бибер: думать о другой женщине с вожделение — это измена

Певец Джастин Бибер рассказал о своей точке зрения на верность. По словам исполнителя, даже фантазии о другой женщине — это серьезное нарушение брачных клятв. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на онлайн-трансляцию артиста.

«Если ты даже думаешь о другой женщине с вожделением, это то же самое, что и сделать это на самом деле», — объяснил Бибер.

Он добавил, что любое подобное намерение, хоть на секунду появившееся в голове, уже можно считать прелюбодеянием.

Реакция в социальных сетях разделилась. Одни поддерживали Бибера и его строгие моральные принципы, другие отмечали, что человеческая психика устроена иначе: влечение к другим людям неизбежно, важнее то, как человек с этим справляется. Один пользователь заметил, что певец сам порой признается в романтических «ошибках» в своих песнях, а другой подчеркнул, что его подход помогает понять важность внутреннего морального ориентира.

Бибер женат на блогере Хейли уже семь лет. Пара обменялась клятвами в 2018 году, а затем провела пышную церемонию в Южной Каролине, на которой присутствовали знаменитые друзья семьи. В прошлом году у пары родился сын Джек Блюз.

Его отец Джереми Бибер в интервью Daily Mail отметил, что роль отца сильно повлияла на музыкальное творчество сына и помогла ему обрести уверенность и трудовую дисциплину.

