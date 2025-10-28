«Я 17 лет ждала!» — Самойлова раскрыла причину развода с Джиганом

Самойлова считает, что Джигану нужно повзрослеть

Рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко) нужно повзрослеть, и на это потребуется много времени. Об этом заявила 5-tv.ru его супруга, блогер и предприниматель Оксана Самойлова.

Именно это и является главной причиной развода звездных супругов. В своем решении блогер твердо уверена, и ее мнение теперь ничего не изменит.

«Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за один месяц, за два, нужно пару лет на то, чтобы повзрослеть. Я 17 лет ждала, мое терпение кончилось!» — сказала Самойлова в беседе с журналистами.

Совсем недавно Джиган выпустил новую песню под названием «Раз и навсегда» и посвятил ее Оксане. Однако Самойлова осталась непреклонна, отметив, что не виделась с мужем с 20 сентября. Блогер добавила: если рэпер все же изменится, то это сразу заметя все.

Оксана Самойлова приехала в суд 28 октября по поводу развода, сам Джиган в участок не явился. Заявление о расторжении брака было официально зарегистрировано в мировом суде 6 октября.

Пара поженилась в 2012-м году. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары. В личном блоге Оксана не так давно делилась своими переживаниями, рассказав подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной. У пары четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

Ранее 5-tv.ru писал, что в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом — измена со стороны рэпера с певицей Алиной Акиловой. Знаменитость прокомментировала эту новость.

