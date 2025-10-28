В Ревде появился мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель

Школьницу из Ревды, которую сбил пьяный лихач, перевезли в больницу Екатеринбурга. В эти минуты врачи борются за ее жизнь. Ее подруги, девочки семи и девяти лет, родные сестры, в результате ДТП погибли. В городе объявили траур, а место трагедии превратилось в стихийный мемориал. Корреспондент «Известий» Нина Катаева работает на месте.

Место трагедии утопает в море цветов и игрушек. Стихийный мемориал еще ночью организовали сами жители Ревды. В его центре детские кроссовочки, которые остались от жертв пьяного лихача. На них еще видны капли крови.

Тротуар в крови, слышны крики и плач. То, что случилось непоправимое, очевидцы понимают сразу.

Секунды до трагедии поймали камеры видеонаблюдения. Судя по ним, лихач на легковушке теряет управление, его заносит и он вылетает на тротуар, где стояли дети. К месту оперативно стянулись все экстренные службы города.

«Чтобы девочку вытащить, пришлось пожарной машиной, тросом вытаскивать. Она вся видно, что переломанная», — рассказала очевидец Наталья Тюнькова.

Медики делали все возможное. Но почти сразу стало понятно, что двух сестренок семи и девяти лет спасти не удастся. Еще один ребенок — их подруга, которой одиннадцать — с тяжелыми травмами была доставлена в реанимацию.

«У нее были множественные повреждения костей обеих нижних конечностей. Шок серьезный был, противошоковая терапия массивная была. На аппарате искусственной вентиляции, поддерживается дыхание аппаратом», — рассказала заведующая отделением анестезиологии-реанимации Ревдинской городской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Елена Некрасова.

О предполагаемом виновнике известно немного. Зовут Михаил, 37 лет, всю жизнь прожил в Ревде. Местный гонщик, так его прозвали жители, которые ежедневно наблюдали за его виражами на дорогах. В сети множество видео заносов на отечественном авто.

В тот роковой вечер Михаил, вероятно, выпил. Судя по кадром, снятым в больнице, он действительно не в себе — пытается вспомнить, что произошло.

Супруга гонщика рассказала, что муж уже давно не появлялся дома. Снял где-то коттедж и устраивал там загулы

«Он и дома не жил, я не знаю. Просто он уехал и не хотел жить дома», — рассказала жена Михаила Ирина Слободян.

Отвечать придется самому виновнику — по закону. После обследования в больнице его отправили в камеру временного содержания. За жизнь третей пострадавшей сейчас борются врачи. В палате дежурит бригада медицины катастроф, готовая к перевозке ребенка в Екатеринбург.

