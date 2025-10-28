«Бедные, глупые клеточки»: как Роман Попов шутил о своем смертельном заболевании

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после нескольких лет борьбы с онкологией 28 октября.

Как Роман Попов относился к своей болезни

Фото: ВКонтакте/Роман Попов/@popoff

Актер Роман Попов старался с юмором относиться к своей болезни

Актер Роман Попов, известный по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», еще при жизни делился своими мыслями о болезни. В документальном фильме «Рак. На пороге открытия» артист рассказал, как воспринимал онкологию.

«Многие называют раковые клетки злыми. Они не злые. Вообще не злые. Они глупые. Их можно только пожалеть. Они глупенькие, они не знают, как правильно делиться. Бедные, нечестные, глупые клеточки», — говорил Попов.

Впервые диагноз рак головного мозга актеру поставили в 2018 году. После курса лечения врачи смогли добиться ремиссии, однако весной 2025 года болезнь вернулась и начала стремительно прогрессировать. Рецидив сопровождался серьезными осложнениями — артист потерял зрение на один глаз и частично подвижность.

Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова была вынуждена выставить на продажу дом. Несмотря на усилия врачей, сердце актера остановилось 28 октября. Ему было 40 лет.

Коллеги отмечают, что Попов до последнего сохранял мужество и веру в жизнь. Друзья навещали его, рассказывали анекдоты и шутили, чтобы поддержать моральный дух артиста, который, по словам близких, «боролся до самого конца».

