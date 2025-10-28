«Все вопреки»: как Лиза Арзамасова снималась в «Папиных дочках» будучи беременной
Актриса «разминулась» в интересном положении со своей героиней Галиной Сергеевной.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Актриса Лиза Арзамасова снималась в «Папиных дочках» во время беременности
Актриса Елизавета Арзамасова снималась в сериале «Папины дочки» во время беременности. Об этом сама актриса сообщила во время беседы с 5-tv.ru на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась».
По словам актрисы, сериал всегда был семейным, поэтому появление «новых людей» в кадре — символично.
«Забавно, во время съемок предыдущего сезона сериала я действительно была в положении, но мы снимали сцены, которые не предполагали каких-то пикантных форм», — пояснила звезда «Папиных дочек».
Когда артистка стала мамой во второй раз, начались съемки эпизодов, где ее героиня Галина Сергеевна оказалась беременной.
«Мы смеялись, как в кино все бывает вопреки, как зима снимается летом, лето зимой и так далее», — отметила актриса.
Арзамасова добавила, что с особой теплотой относится к своей героине и желает ей счастливой судьбы, подчеркнув, что Галина Сергеевна занимает важное место в ее жизни и творчестве.
«Я желаю, конечно, счастливой судьбы своей Галине Сергеевне, потому что я ее очень люблю», — добавила Арзамасова.
