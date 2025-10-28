«Это самое страшное»: Филипп Бледный назвал главный «рецепт» разрушения семьи

Актер Бледный о главной причине разрушения семьи: Самое страшное — это неведение

Актер Филипп Бледный порассуждал о причинах, которые могут привести к безвозвратному распаду семьи, на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Главный герой в его исполнении вынужден в одиночку воспитывать четырех девочек, потому что их мама ушла.

Но однажды она возвращается, чтобы примириться с мужем, найти общий язык с детьми, исправить свои ошибки. Как отметил Бледный, его герою должно быть непросто принять обратно того, кто не оправдал ожиданий, и нет смысла объяснять почему.

«Встретил в штыки, и я его очень хорошо понимаю. Потому что, мне кажется, пережить можно что угодно, то есть любые обстоятельства можно оправдать, пережить, перелистнуть, простить. Особенно если вы любите друг друга. Но нельзя не говорить об этом, самое страшное — это неведение. И оставить без внимания самых близких людей, мне кажется, с догадками собственными. Так можно съесть себя изнутри и сжечь полностью», — сказал артист.

По мнению актера, спасти брак можно, если спустя годы после расставания в сердце остались чувства к нему, если есть любовь. Он не сторонник радикальных решений, деления на хороших и плохих, на черное и белое. Это, считает Бледный, детская позиция, а взрослые отношения — это мир полутонов.

«Невозможно сказать, ты его любишь, не любишь, ты простишь, не простишь… Столько всяких „но“. Но, наверное, единственное — это любовь, что нас держит нас на плаву, любовь и дружба», — заключил он.

Комедийный сериал «Папины дочки», в котором у Филиппа Бледного изначально была второстепенная роль мальчика Веника, вышел на экраны в 2007 году. Тогда отца-одиночку с пятью девочками сыграл Андрей Леонов. В 2023 году ситком получил продолжение. В нем уже Веник пытается вырастить четверых девочек без сбежавшей от него жены — Даши Васнецовой.

Правда, не все актеры смогли дожить, чтобы оценить новый взгляд на давно знакомую историю. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из «Папиных дочек» уже нет в живых.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.