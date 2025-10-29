Новый виток конфликта: ЦАХАЛ нанес ракетно-бомбовые удары по Газе

Погибли 21 человек, еще 15 получили ранения. Израиль и ХАМАС взаимно обвиняют друг друга в нарушении мирного соглашения.

ЦАХАЛ атаковал сектор Газа после обвинений в нарушении мирных договоренностей

Резкое обострение сейчас происходит на Ближнем Востоке. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанес ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

Арабские СМИ передают, что 21 человек погиб, еще 15 получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении условий мирного соглашения. По его словам, палестинцы замедлили передачу тел заложников. А в одном из районов якобы открыли огонь по военным патрулям.

Представители движения, в свою очередь, утверждают, что именно Тель-Авив первым проигнорировал договоренности. При этом атака пришлась по территориям, на которых ЦАХАЛ ранее не проводил наземных операций. В итоге «вечный мир» на Ближнем Востоке, о котором 13 октября объявило американское руководство, нарушается уже во второй раз.

Ранее, писал 5-tv.ru, жители Израиля и Газы с ликованием встретили соглашение Израиля и ХАМАС. Тысячи людей собрались на Площади заложников в центре Тель-Авива напротив штаб-квартиры ЦАХАЛ.

