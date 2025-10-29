США готовят поставки оружия Украине на десятки миллиардов долларов

Вашингтон готов передать Украине вооружений на десятки миллиардов долларов. Об этом рассказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Все будет в рамках новой схемы, когда партнеры по НАТО оплачивают американские поставки Киеву.

«На данный момент мы выстроили систему, при которой наши обязательства постоянно подстраиваются под запросы партнеров. В ближайшие месяцы планируется продажа вооружений на сумму около двух миллиардов долларов. В следующем году ключевым станет решение вопроса об устойчивом финансировании поставок. Ожидается, что НАТО выделит от 12 до 15 миллиардов долларов, необходимых для закупки критически важных вооружений, чтобы Украина могла продолжать оборону на передовой», — заявил Уитакер.

Впрочем, не совсем понятно, откуда у стран Европы найдутся такие деньги, ведь экономика на континенте и так в глубоком кризисе. Согласно последним данным Статистического управления ЕС, во втором квартале 2025 года дефицит бюджета в Еврозоне составил 2,7% ВВП, а среди стран ЕС он вырос до 2,9%.

Страны блока тратят больше денег, чем собирают в виде налогов и других доходов, поэтому новая нагрузка может подорвать общий бюджет. Но заявления Уитакера о будущих сделках на огромные суммы могут быть лишь пиар-ходом. Пока американским военным не платят зарплату из-за шатдауна, его слова должны хоть как-то показать, что проблемы Пентагона находятся на контроле администрации Белого дома. Тем более, что вице-президент Джей Ди Вэнс как раз пообещал начать выплаты армии уже в эту пятницу.

