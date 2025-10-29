Между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение

Малайзия ждет у себя российских туристов: об этом делегации нашей страны рассказали на полях мероприятий АСЕАН. Прямые рейсы Россия может запустить уже до конца этого года. Впрочем, интерес к государству в юго-восточной Азии стремительно растет. И не только с точки зрения туризма. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин передает из Куала-Лумпура.

В перерывах между сессиями Малайзия приглашает нашу делегацию на двухчасовую экскурсию. Разноцветная лестница, ведущая к знаменитым Batu Caves, будто намек: туризм с Россией идет в гору.

Это одна из главных достопримечательностей Малайзии. Гигантские пещерные гроты. А внутри — индуистские святыни, к которым тянутся паломники и туристы со всего света.

Турпоток в Малайзию и без того растет. А будет еще выше, скоро между Москвой и Куала-Лумпуром пустят прямые авиарейсы. В местной рекламе уже мелькает картинка Казанского и Московского Кремля.

«Только за первые шесть месяцев этого года эта страна приняла 78 тысяч российских туристов в условиях отсутствия прямого воздушного сообщения. Это на 11% больше, чем годом ранее», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Во время встречи замглавы правительства Алексея Оверчука с премьером Малайзии говорили не только о туризме. Товарооборот наших стран постоянно растет: от продовольствия до IT-технологий, только за год плюс 20%. Это уже два с половиной миллиарда долларов.

«Мы продолжим сотрудничать с Россией во всех областях: образовании, торговле, инвестициях. У нас отличные отношения с Москвой», — подчеркнул премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим.

И пока на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре российская делегация обсуждает совместные проекты с восточными партнерами из Вьетнама и Камбоджи, Дональд Трамп проводит работу над ошибками, пытаясь покорить Азию танцем. На этот раз — на базе ВМФ в Японии.

Американский президент неспроста совершает турне по всей Азии. Выстрел тарифами отрикошетил обратно: без китайских редкоземов не полетят «Боинги», без корейских танкеров встанет торговля, без японской электроники не будут работать компьютеры. Поэтому Трамп отыгрывает назад, снижая пошлины — сперва для Токио.

«Мы заключили выгодную сделку с Японией. Токио инвестирует $550 миллиардов в Соединенные Штаты, при этом 90% прибыли останется в нашей стране. Кроме того, Япония будет применять взаимные тарифы в размере 15% в отношении США», — заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Пекина от 100% пошлин не рухнет, а американской придется несладко. Теперь Трампу предстоит договариваться с Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС.

Куала-Лумпур — город IT, бизнес-центров, небоскребов. Азиатский Нью-Йорк. Здесь хорошо видно, насколько сильна восточная экономика, что уже в два раза больше западной.

Так стоило ли дразнить азиатских тигров?

