«Весь ботокс себе заколола»: Успенская пригрозила хейтерам за критику внешности

Певица не скрывает своей любви к уколам красоты.

Любовь Успенская жестко ответила хейтерам за критику внешности

Известная певица Любовь Успенская заколет весь ботокс сбе. Этим артистка пригрозила хейтерам в интервью на шоу Басты «Вопрос ребром».

Певица давно привыкла к критике, особенно касающейся ее внешнего вида. Исполнительница городского романса не раз подчеркивала, что уважает профессиональную косметологию и хирургические процедуры, и не стесняется прибегать к ним сама.

Успенская не только уверенно заявила о своей преданности красоте и ботоксу, но как всегда дерзко ответила недоброжелателям.

Певица подчеркнула, что «тратить деньги на дорогую косметику и хороших косметологов» — это разумное вложение в себя, а «не жалеть ботокса» — правильный выбор для сохранения молодости.

После нападок и комментариев хейтеров о чрезмерном использовании уколов красоты острая на язык Любовь со смехом ответила:

«Ребята, у меня для вас такая новость: вчера пришла в институт, весь ботокс заколола, вам ничего не останется!»

