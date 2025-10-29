«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 3 930 0

Первую песню, написанную актером для сериала, записала его супруга Аглая.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Устюгов: музыка для сериала «Константинополь» появилась благодаря спонтанному вдохновению

Музыка для сериала «Константинополь» появилась благодаря спонтанному вдохновению и необычному случаю. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Александр Устюгов на премьере этого сериала.

Недавно режиссер Сергей Чекалов поделился, что идея привлечь Александра Устюгова в качестве композитора возникла неожиданно. Во время съемок у режиссера рожала дочь, а чтобы поддержать Чекалова, Устюгов целую ночь импровизировал, сочиняя песни и играя на гитаре. Такая атмосфера, по словам акушерки, сделала роды особенно веселыми.

Позже, несмотря на напряженный рабочий процесс и постпродакшн, появилась первая песня, написанная Александром для сериала — ее записала супруга актера Аглая. Она вошла в финальные титры, хотя и частично.

После этого Устюгов получил задание создать русский текст, максимально соответствующий духу 1920-х годов — времени действия сериала, рассказывающего о первых годах русской эмиграции в Турции после Гражданской войны.

«Аглая, моя супруга, записала эту песню, и она вошла в финальные титры не полностью — это только первый куплет, и он (Режиссер Сергей Чкалов. — Прим. ред.) дальше позвонил и сказал, что у нас есть референсы, по которым было бы интересно написать русский текст, который были бы родным для этой картинки, для 20-го (1920-го. — Прим. ред.) года. Я изучил кучу литературы», — рассказал Устюгов.

Для этого Александр изучил множество исторических и музыкальных источников, создав три музыкальных цикла, вдохновленных русской народной песней, «несуществующей» арией в стиле «Гензель и Гретель» и солдатской песней, которая существовала задолго до описываемых событий.

При этом он отмечает, что его композиции впервые увидят свет на премьере.

«Я ничего не слышал — как это спели другие люди. Для меня сегодня будет дебют», — признается актер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет Полина Диброва после развода.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
На примере Нюши: когда лучше строить отношения после развода
18:45
Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель
18:35
Смерть можно предсказать? Какие сигналы тело подает в последние дни жизни
18:30
Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
18:25
Мать троих детей умерла из-за коктейля с промышленным чистящим средством
18:17
Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео