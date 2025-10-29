Снова в деле? Труп нашли в квартире вышедшего на свободу каннибала Малышева

Найденный в квартире каннибала мужчина умер от ишемической болезни сердца

Причина смерти мужчины, найденного в квартире Михаила Малышева, ранее осужденного за каннибализм, — не криминальная. Ей стала ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1955 года рождения умер в квартире на улице Маршала Рыбалко, где проживал его сосед — Михаил Малышев. По данным следствия, накануне он пришел к нему в гости, где позже скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть носит естественный характер и не связана с преступлением.

Михаил Малышев отбывал наказание за убийства, совершенные в начале 2000-х. В 2002 году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. После этого мужчина прошел психиатрическое лечение и был освобожден из колонии в октябре 2022 года.

Как писали СМИ, Малышев был задержан в 2000 году по делу о двух убийствах, при этом проверка на полиграфе указывала на его возможную причастность к большему числу преступлений. По данным следствия, он убил, расчленил и частично съел двух человек, а также использовал мясо для приготовления еды. Останки одной из жертв нашли рядом с домом, вторую — в реке.

