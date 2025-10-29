«Без своих корней»: Маликов высказался об уехавших из РФ артистов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

По мнению артиста, покинуть страну — личный выбор каждого.

Маликов об уехавших из РФ артистах

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Дмитрий Маликов жалеет уехавших из России артистов

Композитор и певец, народный артист РФ Дмитрий Маликов в интервью ТАСС высказался о положении артистов, покинувших Россию, и о проблемах современной сцены.

По словам музыканта, отъезд из страны — личный выбор каждого, однако он признался, что испытывает сочувствие к тем, кто решился на такой шаг, отметив, что ему таких людей «немного жаль».

«Без своих корней, без привычной атмосферы, без родной земли, храмов, любимых мест трудно сохранить себя. <…> А я дома, и мне хорошо», — поделился Маликов.

Говоря об отмене русской культуры, артист назвал это явление «проявлением бессильной злобы» и подчеркнул, что культуру невозможно уничтожить.

«Можно запретить концерты, закрыть фестивали, но музыку Чайковского или Рахманинова из сердца не вычеркнешь», — сказал музыкант.

Он отметил, что даже в странах Балтии до сих пор звучат его композиции на радио.

Певец также высказался против использования нецензурной лексики на сцене. Маликов назвал себя человеком «старой школы» и подчеркнул, что считает сцену храмом, а не площадкой для экспериментов.

«В быту могу сказать резкое слово, но на сцене — никогда. Отец мой, Юрий Маликов, всегда учил уважать публику. <…> Все-таки искусство должно поднимать, а не опускать», — отметил артист. Он добавил, что молодые исполнители стремятся к эпатажу, однако важно помнить о границах и уважении к зрителю.

