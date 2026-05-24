«Девочка больна»: поклонники Стеши Маликовой забили тревогу из-за ее внешности
Они сравнивают ее с пожилой женщиной, а некоторые считают, что девушка страдает анорексией.
Фото: Instagram*/steshamalikova
Фотографии дочери народного артиста России Дмитрия Маликова Стефании с отдыха в Бодруме спровоцировали бурную реакцию поклонников. Они обвинили ее в излишней худобе. Об этом сообщает StarHit.
Снимки девушка опубликовала на своей странице в социальной сети. На них она позирует в своем разноцветном купальнике на морском побережье, а также занимается йогой на свежем воздухе. Однако подписчики обратили внимание не на активную жизнь Стефании, а на ее худенькую фигуру.
В комментариях под постами тело дочери Маликова сравнивают с внешностью пожилых женщин. Кроме того, пользователи пишут, что экстремальная худоба не доведет до добра девушку. При этом некоторые фолловеры всерьез думают, что Стефания страдает анорексией.
«Нельзя так не кушать! Руки как у бабушки стали сухие! У нас на Кипре у англичанок такие в 80 лет»; «Какой у вас процент жира в организме?»; «Вам правильно пишут, что руки у вас истощены. А вы еще не рожали. Что будет после родов и ношения ребенка на руках лет до пяти? Поберегите себя и добавьте полезных жиров в рацион», — написали подписчики.
Число недовольных внешностью девушки растет. Они также отмечают, что волнуются за ее состояние и считают, что ей не идет такая худоба. При этом некоторые фолловеры всерьез думают, что Стефания страдает анорексией.
«Бедра костлявые руки жилистые. Это не женственно»; «Красивая девушка, но вызывает тревогу»; «Что с руками?»; «Очевидно, что девочка очень больна анорексией», — продолжили поклонники.
Стефания, в свою очередь, никак не реагирует на советы и комментарии. Кроме того, оказались и те, кто решил поддержать девушку.
Ранее Дмитрий Маликов заявил, что не вмешивается в личную жизнь дочери и не собирается влиять на выбор спутника.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
