«Девочка больна»: поклонники Стеши Маликовой забили тревогу из-за ее внешности

Стефанию Маликову обвинили в излишней худобе

Фотографии дочери народного артиста России Дмитрия Маликова Стефании с отдыха в Бодруме спровоцировали бурную реакцию поклонников. Они обвинили ее в излишней худобе. Об этом сообщает StarHit.

Снимки девушка опубликовала на своей странице в социальной сети. На них она позирует в своем разноцветном купальнике на морском побережье, а также занимается йогой на свежем воздухе. Однако подписчики обратили внимание не на активную жизнь Стефании, а на ее худенькую фигуру.

В комментариях под постами тело дочери Маликова сравнивают с внешностью пожилых женщин. Кроме того, пользователи пишут, что экстремальная худоба не доведет до добра девушку. При этом некоторые фолловеры всерьез думают, что Стефания страдает анорексией.

Фото: Instagram*/steshamalikova

«Нельзя так не кушать! Руки как у бабушки стали сухие! У нас на Кипре у англичанок такие в 80 лет»; «Какой у вас процент жира в организме?»; «Вам правильно пишут, что руки у вас истощены. А вы еще не рожали. Что будет после родов и ношения ребенка на руках лет до пяти? Поберегите себя и добавьте полезных жиров в рацион», — написали подписчики.

Число недовольных внешностью девушки растет. Они также отмечают, что волнуются за ее состояние и считают, что ей не идет такая худоба. При этом некоторые фолловеры всерьез думают, что Стефания страдает анорексией.

«Бедра костлявые руки жилистые. Это не женственно»; «Красивая девушка, но вызывает тревогу»; «Что с руками?»; «Очевидно, что девочка очень больна анорексией», — продолжили поклонники.

Стефания, в свою очередь, никак не реагирует на советы и комментарии. Кроме того, оказались и те, кто решил поддержать девушку.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что не вмешивается в личную жизнь дочери и не собирается влиять на выбор спутника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.