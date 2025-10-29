Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025

Для многих ноябрь станет запоминающимся месяцем с множеством трансформаций и захватывающими перспективами. С 4 ноября Марс — планета смелых и активных, меняет положение на огненный Стрелец, что создает большой потенциал для достижения целей. Поощряются смелые начинания, которые могут повысить статус, расширить влияние и границы в бизнесе, получить результаты в спорте.

Можно возлагать на себя обязательства по регистрации предприятий, организации сообществ, проявлять инициативу в общественной и политической деятельности, в сфере образовательных проектов и международного сотрудничества. Главное, успеть заложить основу важных дел до 9 ноября, пока Меркурий вновь не повернулся в ретро движение.

Следом, 5 ноября, фаза полнолуния активирует ось ресурсов Телец — Скорпион. Энергия этого астрономического события повлияет на темы денег, физического и эмоционального комфорта, самооценки и стабильности. Важно осознать свои истинные потребности и пересмотреть приоритеты в тратах. На полной Луне в Тельце хорошо удерживать и приумножить нажитое, совершать крупные покупки, ставить финансовые цели.

В ночь на 7 ноября Венера погружается в непознанную глубину Скорпиона. Финансовые и любовные вопросы становятся более страстными и требующими полной самоотдачи. Все виды чувств, взаимоотношений, эмоциональных реакций, денежные вопросы, эстетические вкусы и персональные ценности будут подвержены пересмотру. Не исключены и крайности — ревность, гнев, обида, желание мести, фатальная любовь. В сфере деловых отношений также присутствуют элементы эмоциональных качелей.

Интенсивная внутренняя жизнь, сексуальность и магнетическое влияние на окружающих отлично впишется в образ роковой женщины. В имидже уместен вызывающий стиль с преобладанием бордовой гаммы. Обязательно должны присутствовать элементы, подчеркивающие достоинства фигуры и провокационные аксессуары.

Уран в ретроградной фазе 8 ноября возвращается в знак материальных ценностей Телец и предоставляет очередной карт-бланш для новых источников заработка и сферы применения талантов. Появляются гениальные идеи и инсайты, как освободиться от стереотипов и больше не держаться за старое шаблонное восприятие мира. Основной космический посыл — экспериментировать, объединяться в группы и смело смотреть в будущее.

С 9 ноября и до конца месяца Меркурий становится ретроградным. Как правило, этот период приносит сбои в доставке товаров, в построении планов, документообороте и поездках, технические неполадки. Усилится недопонимание в общении. Поэтому важно не торопиться с выводами и тщательно проверять информацию и документацию, избегать подписания новых контрактов. Лучше завершать начатые проекты вместо запуска новых.

Планета разума движется по сектору Стрельца и призывает придерживаться философского мышления, использовать любую возможность подтянуть учебу или повысить профессиональную квалификацию. С 19 ноября ретро Меркурий снова окажется в Скорпионе и будет беспощадно разоблачать непорядочность, ложь и мошенничество. Высока вероятность того, что именно в этот период всплывут старые секреты или негативная информация. Усиливается интерес ко всему тайному, поэтому для любителей эзотерики или психологии это отличное время для изучения техник Таро, метафорических карт, открытия в себе экстрасенсорных способностей, погружения в мир глубинной внутренней терапии.

Юпитер также поворачивается вспять до середины марта. С 11 ноября запускается процесс развития внутрь себя, погружение в личную и семейную жизнь, поиск комфорта и безопасности, усиливаются потребности в заботе и покровительстве. Появляются очередные возможности пересмотреть цели и стратегии достижения успеха. Многие поймут, что настоящее богатство — это близкие люди, семья и дом.

Первая половина месяца прогнозирует учащение ситуаций злоупотребления положением, силой и властью. Однако, создаются успешные предпосылки для развития бизнеса, сферы медицины, строительства. Высоко ценятся такие качества как готовность вставать на защиту слабых и прощать врагов, а к сильным мудрым мужчинам и наставникам будут особенно прислушиваться.

Точка активации скорпионьей энергии — 20 ноября. Магическое новолуние в этом загадочном знаке усилено парадом планет и является периодом особой эмоциональной напряженности. Обостряется сексуальное влечение и повышается вероятность зачатия, на поверхности оказываются скрытые конфликты и назревают кардинальные решения в отношениях. Старые темы отмирают и перестают быть актуальными. Усилие воли и самоконтроль помогают выходить из кризисных состояний.

Постарайтесь дать себе физическую нагрузку, откройте магию восточных и энергетических практик. Это способствует преобразованию деструктивного состояния в ресурс. В фазу новой Луны лучше разрабатывать бизнес-планы и проекты на ближайший месяц, задавать позитивные намерения, начать работу по самосовершенствованию.

С 22 ноября Солнце входит в оптимистичный и мудрый Стрелец, кардинально меняя общую энергетику месяца. Если в первую половину мы ощущали интенсивное влияние Скорпиона с его тягой к глубинным трансформациям, то вторая половина принесет надежду на лучшее, желание строить планы. Мы становимся более общительны и открыты для всего нового. Встают вопросы лидерства, творческой реализации, демонстрации своих заслуг. Жажда приключений, поиск смыслов и постановка стратегической цели увенчаются успехом.

Завершающий аккорд ноября вносит Венера. Под занавес, 30 числа, она также окажется в духовном пространстве Стрельца. Теперь обретение счастья в поиске приключений и новых знаний, получение финансовой поддержки в социальной сфере, включенность в темы международного сотрудничества, стремление к восстановлению справедливости. Дополнительное образование в перспективе может повысить уровень заработка.

Личная этика и нравственность становятся опорой, позволяющей преуспеть в обществе, а также заручиться протекцией компетентных и авторитетных людей. Творческий вклад и масштабная благотворительная деятельность принесут заслуженный успех. В имидже уместен легкий и игривый стиль с элементами этнических или национальных орнаментов с акцентом на бедрах или ягодицах.

Действительно, ноябрь заряжает нас большой жизненной силой и конструктивной энергией. Проявление воли, энтузиазма, умение оценивать ситуацию и принимать мудрые решения дают способность побеждать в делах, которым служит каждый из нас.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на ноябрь 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX