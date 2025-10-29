Выше облаков: названы самые популярные места для отдыха в горах в России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

С начала года средний чек бронирования на данных курортах увеличился на 56%.

Названы самые популярные места для отдыха в горах в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эстосадок возглавил рейтинг лучших горных курортов России

Эстосадок стал самым популярным местом для отдыха в горах России по данным сервиса Туту, сообщает Газета.ру.

Согласно статистике бронирований с января по октябрь, треть всех поездок в горы приходится на Краснодарский край: 22% туристов выбирают Эстосадок и 9% — Красную Поляну. В числе других востребованных направлений — Южно-Сахалинск (13%), Горно-Алтайск (9%) и Архыз (8%), при этом спрос на Архыз, Домбай и Горно-Алтайск удвоился за год.

Средний чек бронирования на горных курортах вырос на 56% и достиг 25 тысяч рублей. Рост связан с увеличением средней продолжительности отдыха — теперь это около трех ночей.

Стоимость одной ночи выросла на 32% и составила примерно 7,9 тысячи рублей.

Половина всех бронирований приходится на пары, число таких поездок выросло на 58%. Активно растут и семейные, и деловые поездки — их количество удвоилось. Интерес к небольшим городам увеличился на 74%, на них сейчас приходится 39% всех бронирований. Морские курорты занимают 31%, а областные центры — 29%.

Отели выбирают примерно половина путешественников, 20% предпочитают апартаменты, 10% — гостевые дома, 5% — мини-отели. При этом спрос на кемпинги вырос в три раза, а на гостевые дома и СПА-отели — в два раза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что десятки тысяч рублей потеряли туристы из Петербурга из-за недобросовестного организатора отдыха в Карелии.

