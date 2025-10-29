«Обвинительное заключение»: расследование по делу Чекалиных завершено

Предварительное расследование по делу блогера Лерчек и ее экс-супруга завершено

Предварительное расследование по делу блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) и ее бывшего мужа Артема Чекалина завершено. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

«В прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Предварительное расследование по делу завершено», — проинформировало ведомство.

Чекалиных обвиняют в том, что они с сентября 2021 года по февраль 2022-й через интеернет-марафоны по фитнесу выводили денежные средства в российской валюте на банковский счет нерезидента. При этом в финансовую организацию, контролирующую валютные операции, предоставляли поддельные документы с ложной информацией о целях и причинах перевода. Всего ими было выведено более 251 миллиона рублей.

Как соучастник по этому делу фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью блогера в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.

