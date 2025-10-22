Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу

Янковская пробудет в СИЗО шесть месяцев.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Стилисту и бывшей подруге скандального блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Эльвире Янковской изменили меру пресечения. Гагаринский районный суд города Москвы заключил ее под стражу на шесть месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ранее Янковской назначили подписку о невыезде из страны и надлежащем поведении. Однако стилист систематически их нарушала: пропустила заседание 30 сентября и незаконно покидала Россию, в чем она сама призналась в своем Telegram-канале.
По данным следствия, Янковская предлагала клиентам брендовые товары от известных модных домов по сниженным ценам. Со временем покупатели начали сомневаться в их подлинности.
Экспертиза подтвердила, что вещи от Christian Dior, Prada и сумка от Hermes были контрафактными и низкого качества. Преступная схема работала полтора года.
Как писал 5-tv.ru, сама Чекалина спустила на такие подделки двадцать миллионов рублей
