Между Россией и Японией может возобновиться прямое авиасообщение

Эфирная новость 45 0

Страна восходящего солнца намерена открыть в Москве и Петербурге визовые центры.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Leonid Faerberg; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиакомпании России и Японии обсуждают возможность возобновления прямого сообщения, пишут «Известия».

Турпоток между странами растет уже второй год подряд. Из-за спроса Япония намерена даже открыть в России визовые центры. Уже в 2026-м году они могут появиться в Москве и Петербурге. Сейчас идут консультации.

Как напомнили, в нашем МИДе, Москва не запрещала перевозчикам летать в Россию, это было решением Токио. Россия не против возобновить авиасообщение, но это зависит от позиции правительства Японии.

Ранее 5-tv.ru писал, что между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение.

Только за первые шесть месяцев этого года Малайзия приняла 78 тысяч российских туристов в условиях отсутствия прямого воздушного сообщения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Интерес у россиян к данной стране растет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Единственная выжившая после ДТП в Ревде десятилетняя девочка пришла в себя
17:20
«Не может смириться»: депутата Екатеринбурга обвинили в нападении на бывшую возлюбленную
17:09
Французский суд решил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина в США
17:01
«Пойдет, одолжит и купит»: Любовь Успенская высказалась о мужской щедрости
16:55
В декабре начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда
16:50
«Без своих корней»: Маликов высказался об уехавших из РФ артистов

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео