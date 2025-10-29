Путин: россияне едят слишком мало рыбы

Президент поручил правительству выработать меры, которые позволят сделать ее и морепродукты более доступными для населения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Путин поручил увеличить потребление рыбы и морепродуктов в России

Потребление рыбы и морепродуктов среди россиян по-прежнему ниже нормы, рекомендованной Министерством здравоохранения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом… У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в странах, где уровень потребления морепродуктов выше, наблюдается и большая продолжительность жизни.

Президент поручил правительству выработать меры, которые позволят сделать рыбу и морепродукты более доступными для населения всех регионов страны.

«Это на самом деле очень важный системный вопрос… Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере», — отметил он.

Совещание проходит в режиме видеоконференции. В обсуждении принимают участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Помимо рыбохозяйственной отрасли, участники встречи рассматривают ряд текущих социально-экономических вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет цены на рыбу и икру в этом году.

