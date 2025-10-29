Паспорт США больше не входит в десятку самых влиятельных в мире

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Лидером рейтинга стал Сингапур.

Самый влиятельный паспорт в мире

Фото: Scott Applewhite/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США опустились с десятого места на 12-е в рейтинге самых влиятельных в мире паспортов, уступив позиции 36 странам. Это первый раз за 20 лет, когда американский документ покидает десятку лидеров. Об этом сообщает People со ссылкой на данные Henley Passport Index

Индекс учитывает, в скольких странах граждане могут путешествовать без визы, и анализируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

Лидером рейтинга стал паспорт Сингапура, позволяющий посещать без визы 193 страны. За ним следуют Южная Корея (190) и Япония (189). США вместе с Малайзией имеют доступ в 180 стран.

Эксперты отмечают, что снижение позиций США отражает глобальные изменения в мобильности и «мягкой силе» стран. Например, владельцы американских паспортов теперь нуждаются в визах для поездок в Бразилию, Вьетнам и Китай, которые ранее предоставляли безвизовый въезд.

«Страны, ориентированные на открытость и сотрудничество, вырываются вперед, а те, кто полагается на прошлые привилегии, остаются позади», — подчеркнул председатель Henley & Partners Кристиан Кэлин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
На примере Нюши: когда лучше строить отношения после развода
18:45
Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель
18:35
Смерть можно предсказать? Какие сигналы тело подает в последние дни жизни
18:30
Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
18:25
Мать троих детей умерла из-за коктейля с промышленным чистящим средством
18:17
Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео