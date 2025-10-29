Гендиректором МХАТ имени Горького назначили мастера ГИТИС Елену Булукову

На должность генерального директора Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначена мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Булукова. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Министерства культуры РФ.

Елена Булукова — лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман был освобожден от должности. Он фигурировал в уголовном деле о растрате средств по контрактам на реконструкцию сцены театра, а также о взятках.

Кехману были предъявлены обвинения по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Экс-гендиректор возглавлял МХАТ с осени 2021 года. После предъявления обвинения бывшего руководителя отпустили под подписку о невыезде.

