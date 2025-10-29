Гендиректором МХАТ имени Горького назначили мастера ГИТИС Елену Булукову

Сергей Добровинский
Ранее руководитель возглавляла Театр кукол имени Сергея Образцова.

Кто новый директор МХАТ имени Горького

Фото: Telegram/Министерство культуры Российской/mincultrussia

На должность генерального директора Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначена мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Булукова. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Министерства культуры РФ.

Елена Булукова — лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман был освобожден от должности. Он фигурировал в уголовном деле о растрате средств по контрактам на реконструкцию сцены театра, а также о взятках.

Кехману были предъявлены обвинения по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Экс-гендиректор возглавлял МХАТ с осени 2021 года. После предъявления обвинения бывшего руководителя отпустили под подписку о невыезде.

