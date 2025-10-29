Не ожидала: Айза выходит замуж в третий раз

Айза выходит замуж в третий раз

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай выходит замуж в третий раз. Предложение руки и сердца ей сделал нефтяник Степан Кузьменко прямо во время съемок реалити-шоу.

Айза ответила согласием. На вопрос журналистов Super.ru о том, готова ли блогер к свадьбе, она ответила утвердительно. Айза при этом уточнила, что совсем не ожидала подобного предложения от возлюбленного. Более того, сначала она была уверена, что избранник с ней расстается.

«У нас были тяжелые съемки, куча эмоций, я уже была в игре и вообще не понимала. Мне казалось, что все, он увидел меня и такой, как гадину, и решил со мной расстаться», — сказала блогер.

Перед тем, как решиться на такой важный шаг, Кузьменко сначала просил разрешения у отца ведущей и у всех ее детей. Как призналась Айза, их свадьба будет довольно необычной, но и не пышной.

Брак со Степаном Кузьменко станет для Айзы третьим. С 2008 по 2013 год она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), у них родился сын Сами. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, в этом браке у пары родился второй ребенок — Элвис. В 2020 году Айза и Анохин развелись. В том же году у нее начался роман с певцом Олегом Майами. В 2024 году стало известно о ее отношениях со Степаном Кузьменко.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Айзы покорил вулкан Агунг на Бали. Пятнадцатилетний Сэм — старший наследник блогерши от брака с рэпером Гуфом.

