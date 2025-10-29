Не ожидала: Айза выходит замуж в третий раз

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Блогер была уверена, что они с возлюбленным скоро расстанутся, и совсем не ожидала такого поворота.

Блогер Айза выходит замуж в третий раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Айза выходит замуж в третий раз

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай выходит замуж в третий раз. Предложение руки и сердца ей сделал нефтяник Степан Кузьменко прямо во время съемок реалити-шоу.

Айза ответила согласием. На вопрос журналистов Super.ru о том, готова ли блогер к свадьбе, она ответила утвердительно. Айза при этом уточнила, что совсем не ожидала подобного предложения от возлюбленного. Более того, сначала она была уверена, что избранник с ней расстается.

«У нас были тяжелые съемки, куча эмоций, я уже была в игре и вообще не понимала. Мне казалось, что все, он увидел меня и такой, как гадину, и решил со мной расстаться», — сказала блогер.

Перед тем, как решиться на такой важный шаг, Кузьменко сначала просил разрешения у отца ведущей и у всех ее детей. Как призналась Айза, их свадьба будет довольно необычной, но и не пышной.

Брак со Степаном Кузьменко станет для Айзы третьим. С 2008 по 2013 год она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), у них родился сын Сами. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, в этом браке у пары родился второй ребенок — Элвис. В 2020 году Айза и Анохин развелись. В том же году у нее начался роман с певцом Олегом Майами. В 2024 году стало известно о ее отношениях со Степаном Кузьменко.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Айзы покорил вулкан Агунг на Бали. Пятнадцатилетний Сэм — старший наследник блогерши от брака с рэпером Гуфом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Знаменитый актер Костас Сморигинас скончался в возрасте 72 лет
15:47
Не ожидала: Айза выходит замуж в третий раз
15:40
Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство
15:40
Манка против перловки: как на здоровье влияют быстрые и медленные углеводы
15:32
Путин: Россия готова впустить иностранные СМИ в зону окружения
15:21
«Абсолютно кайфую»: Успенская рассказала об отношениях с алкоголем

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Курение убивает: в Ленобласти женщина сгорела заживо из-за непотушенной сигареты
Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео