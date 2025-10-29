Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Mirror: Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель

Жительница американского штата Иллинойс убила своего партнера, который был бывшим начальником полиции. Она травила его в течение года, добавляя в его кофе и еду глазные капли и измельченные лекарства. Об этом сообщает Mirror.

После смерти избранника женщина спрятала его тело на арендованном складе, где полиция и обнаружила его останки. После ареста обвиняемая отрицала вину и пыталась скрыть истинные обстоятельства его смерти.

Злоумышленница утверждала, что мужчина умер от COVID-19. А спрятать тело она решила, так как не знала, как выполнить его просьбу о похоронах.

Только после показаний соседки и тщательного расследования токсикологическая экспертиза выявила причину смерти — тетрагидрозолин, содержащийся в глазных каплях.

Следствие установило, что женщина пыталась заставить партнера покинуть общий дом, но мужчина отказался.

В итоге суд признал женщину виновной в убийстве и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Ей назначено 50 лет тюремного заключения с зачетом 326 дней, проведенных в предварительном аресте.

