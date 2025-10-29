«Простите»: водитель-убийца из Ревды принес запоздалые извинения в суде

Сергей Добровинский
Лихача, сбившего трех девочек, отправили под стражу до 26 октября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Водитель из Ревды принес извинения родителям сбитых девочек в суде

Водителя, сбившего трех девочек в Ревде, отправили под стражу на 2 месяца. Он пробудет в СИЗО до 26 декабря. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также лихач-убийца принес запоздалые извинения родным жертв, пробормотав «простите пожалуйста». Перед этим мужчина говорил, что не видит смысла извиняться, ведь двух из трех сбитых девочек уже нет в живых.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Житель Свердловской области, 37-летний Михаил Слободян, сбил трех детей у пешеходного перехода вечером 27 октября. Легковая машина на полной скорости влетела в крыльцо продуктового магазина. Двое пострадавших скончались на месте, еще одну доставили в больницу. Позже стало известно, что водитель был пьян.

Медики продолжают бороться за жизнь раненой девочки. На месте трагедии появился стихийный мемориал из игрушек и цветов. Водитель-убийца известен, как местный лихач, свердловчане каждый день наблюдали, как он исполнял виражи на дорогах Ревды.

