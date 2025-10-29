Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкомплекса

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Статус промкомплекса даст предприятию налоговые льготы, которые, помимо экономии, помогут запуску новых и модернизации существующих мощностей.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Один из крупнейших российских производителей мясной продукции — Черкизовский мясоперерабатывающий завод — получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы.

«Одно из крупнейших пищевых производств Москвы, основанное больше 50 лет назад, выпускает свыше 100 тысяч тонн продукции в год. Поставки идут в 40 регионов страны, но основной объем — для московского рынка. Статус промкомплекса даст предприятию налоговые льготы, которые, помимо экономии, помогут запуску новых и модернизации существующих мощностей», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод сегодня входит в группу «Черкизово» и производит свыше 100 тысяч тонн продукции в год. Это различные колбасные изделия, сосиски, высококачественное охлажденное мясо, полуфабрикаты из свинины и индейки.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод расположен на востоке Москвы в районе Метрогородок (Пермская улица, дом 5). Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, — 3,6 гектара, площадь помещений — 80,1 тысячи квадратных метров. На производстве трудятся свыше 2,3 тысячи человек.

Присвоение статуса промкомплекса позволит предприятию ежегодно экономить до 35 миллионов рублей, которые планируется направить на запуск новых и модернизацию существующих производственных мощностей.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса имеют 53 предприятия. На них создано 62,7 тысячи рабочих мест.

 

