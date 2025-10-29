Умер французский актер и режиссер Филипп Коллин

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 158 0

Он ушел из жизни за месяц до своего дня рождения.

Умер французский актер и режиссер Филипп Коллин

Фото: Кадр из к/ф «Каверзы», реж. Стефан Эллиотт, 1993 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Франции на 94-м году жизни скончался актер, режиссер и сценарист Филипп Коллин. О смерти культурного деятеля сообщил портал IMDb, передает «Российская газета».

Филипп Коллин родился в 1931 году в Париже. Он стал выпускником Института высших кинематографических исследований. Коллин начал карьеру в 1950-е как ассистент режиссера, а уже в конце 1960-х стал снимать собственные фильмы.

За несколько десятилетий работы Коллин создал более сотни программ для кино и телевидения, а также получил признание как кинокритик. В 2009 году он был удостоен аудиовизуальной премии SCAM — за вклад в развитие французского кино и тележурналистики.

Среди заметных проектов режиссера — байопик «Последние дни Иммануила Канта», драма «В безвыходном положении», фильмы «Гражданские войны во Франции», «Банкирша» с Роми Шнайдер и «Затухающий огонек».

Филипп Коллин умер в октябре 2025 года, менее чем за месяц до своего 94-летия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
На примере Нюши: когда лучше строить отношения после развода
18:45
Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель
18:35
Смерть можно предсказать? Какие сигналы тело подает в последние дни жизни
18:30
Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
18:25
Мать троих детей умерла из-за коктейля с промышленным чистящим средством
18:17
Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео