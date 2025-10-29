Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину

Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Украденные драгоценности на 88 миллионов евро все еще не найдены.

Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

Фото: Reuters/Abdul Saboor

Двое мужчин, задержанных по делу о громком ограблении Лувра, частично признали свою вину. Об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекко на пресс-конференции.

По ее словам, подозреваемым официально предъявлены обвинения в совершении серии грабежей, организованных преступной группой. За подобные преступления французское законодательство предусматривает до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.

Бекко уточнила, что похищенные из музея королевские драгоценности, оцененные в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

«Я хочу надеяться, что они будут найдены и возвращены Лувру. Эти драгоценности, конечно же, теперь не подлежат продаже. Напоминаем, что любой, кто их купит, будет признан виновным в приобретении краденого. Еще есть время вернуть их», — передает слова прокурора телеканал BFMTV.

Согласно материалам следствия, один из подозреваемых был задержан при попытке вылететь в Алжир. Личности фигурантов были определены по результатам генетической экспертизы. Один из них, 39-летний гражданин Франции и Алжира, был опознан по волосам, найденным в мотоциклетном шлеме, оставленном на месте побега. Второго, выходца из Мали, удалось вычислить по следам ДНК на страховочном жилете, в котором он поднимался по фасаду музея.

В расследовании участвуют более сотни следователей.

Похищение произошло 19 октября. Из музея пропали восемь французских королевских драгоценностей, включая корону супруги Наполеона III, украшенную почти двумя тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королев Марии-Амели и Гортензии.

