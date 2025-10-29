Посольство РФ осудило решение Франции об экстрадиции Касаткина в США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 73 0

Дипведомство продолжит оказывать российскому спортсмену необходимую поддержку.

Как отреагировала Россия на решение суда о Касаткине

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство России во Франции считает отказ парижского суда в освобождении из-под стражи баскетболиста Даниила Касаткина в США предвзятым отношением французских властей по отношению к РФ. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

В ведомстве указали, что суд проигнорировал веские доводы защиты баскетболиста, которые напрямую свидетельствуют о его невиновности. У российской стороны это вызывает сомнения в приверженности французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности.

В посольстве уточнили, что до тех пор, пока спортсмен будет находиться на территории Франции, ему продолжат оказывать всю необходимую поддержку.

Российского 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина 21 июня 2025 года задержали в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Его подозревают в мошеннических действиях, направленных против американских компаний и госучреждений. По предварительным данным, спортсмену может грозить тюремный срок до 25 лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сам Касаткин продолжает отрицать свою вину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

0:50
«Очень интересно»: отец Илона Маска рассказал, что его больше всего впечатлило в России
0:33
«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября
0:14
Бессмысленно и опасно: каких ошибок стоит избегать при лечении первых симптомов простуды
23:55
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
23:39
Посольство РФ осудило решение Франции об экстрадиции Касаткина в США
23:17
«Начинает скулить и плакать»: Пресняков о состоянии 78-летней мамы

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео