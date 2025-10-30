Бессмысленно и опасно: каких ошибок стоит избегать при лечении первых симптомов простуды

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Сосудосуживающие препараты позволяют инфекции развиваться сильнее.

Какие ошибки главные при лечении простуды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Звонков: сухой кашель не следует смягчать АЦЦ

Привычные многим методы со сбиванием температуры, сидении в бане и выпивании водки с медом могут вести к серьезным осложнениям. Пять главных ошибок, которые могут повлечь за собой бронхит и пневмонию, в беседе с изданием URA.RU перечислил врач-терапевт Андрей Звонков.

Не каждое ОРЗ — вирусная инфекция

По словам специалиста, больше половины всех случаев болезней связаны с микробной инфекцией. Люди сталкиваются с инфекционными агентами постоянно. Они есть в транспорте, магазинах, на улице. При контакте с другими людьми неизбежен обмен инфекциями.

Если чихание переходит в насморк с отеком слизистой, жжением и обильными выделениями, то есть повод задуматься о природе инфекции. Также, при начале жжения, отека, появлении зеленых соплей с утра при промывке мирамистином, все говорит о микробах, а не вирусах.

Различение понимания причин инфекции в первые дни — ключ к правильному лечению.

Лечение насморка помогает в решении проблемы

При первых признаках насморка многие применяют сосудосуживающие препараты на основе ксилометазолина. Однако они только делают хуже, позволяя инфекции развиваться усиленнее.

Для лечения насморка врач призвал использовать антисептики для промывания носа и носоглотки. Например, хлоргексидин или мирамистин.

Неверная тактика при кашле

Пытаться сухой верхний кашель смягчать отхаркивающими средствами типа АЦЦ, амброгексала или бромгексина — серьезная ошибка.

«Использование отхаркивающих при сухом кашле бессмысленно — то же самое, что заливать пожар бензином», — пояснил врач.

При сухом кашле специалист посоветовал применять препараты, подавляющие его: либексин, глаувент, синупрет.

«Отхаркивающие нужно вводить, когда кашель продуктивный, с мокротой, которую надо разжижать», — добавил собеседник.

Резкое сбивание температуры

При появлении температуры 37,5 и выше не стоит сразу пить жаропонижающие, поскольку ни вирусная, ни бактериальная инфекция от этих препаратов не проходит.

По словам врача, критерий эффективности антибактериального лечения — это снижение температуры на третий или четвертый день лечения, переход жжения в носу и сухого кашля в обильные сопли и кашель с мокротой. Уверенная эффективность лечения заключается в изменении окраски слизи с желто-зеленой, серой на прозрачную.

Вред народных методов

Чудодейственная сила бани, водки, витаминов и меда во многом переоценена.

Эксперт добавил, что если с вирусной инфекцией этот вариант может помочь в иных случаях, то при микробном воспалении верхних дыхательных путей такое лечение ухудшит состояние.

Ранее 5-tv.ru раскрыл частые и опасные ошибки в лечении насморка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

0:50
«Очень интересно»: отец Илона Маска рассказал, что его больше всего впечатлило в России
0:33
«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября
0:14
Бессмысленно и опасно: каких ошибок стоит избегать при лечении первых симптомов простуды
23:55
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
23:39
Посольство РФ осудило решение Франции об экстрадиции Касаткина в США
23:17
«Начинает скулить и плакать»: Пресняков о состоянии 78-летней мамы

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео