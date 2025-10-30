Бессмысленно и опасно: каких ошибок стоит избегать при лечении первых симптомов простуды

Терапевт Звонков: сухой кашель не следует смягчать АЦЦ

Привычные многим методы со сбиванием температуры, сидении в бане и выпивании водки с медом могут вести к серьезным осложнениям. Пять главных ошибок, которые могут повлечь за собой бронхит и пневмонию, в беседе с изданием URA.RU перечислил врач-терапевт Андрей Звонков.

Не каждое ОРЗ — вирусная инфекция

По словам специалиста, больше половины всех случаев болезней связаны с микробной инфекцией. Люди сталкиваются с инфекционными агентами постоянно. Они есть в транспорте, магазинах, на улице. При контакте с другими людьми неизбежен обмен инфекциями.

Если чихание переходит в насморк с отеком слизистой, жжением и обильными выделениями, то есть повод задуматься о природе инфекции. Также, при начале жжения, отека, появлении зеленых соплей с утра при промывке мирамистином, все говорит о микробах, а не вирусах.

Различение понимания причин инфекции в первые дни — ключ к правильному лечению.

Лечение насморка помогает в решении проблемы

При первых признаках насморка многие применяют сосудосуживающие препараты на основе ксилометазолина. Однако они только делают хуже, позволяя инфекции развиваться усиленнее.

Для лечения насморка врач призвал использовать антисептики для промывания носа и носоглотки. Например, хлоргексидин или мирамистин.

Неверная тактика при кашле

Пытаться сухой верхний кашель смягчать отхаркивающими средствами типа АЦЦ, амброгексала или бромгексина — серьезная ошибка.

«Использование отхаркивающих при сухом кашле бессмысленно — то же самое, что заливать пожар бензином», — пояснил врач.

При сухом кашле специалист посоветовал применять препараты, подавляющие его: либексин, глаувент, синупрет.

«Отхаркивающие нужно вводить, когда кашель продуктивный, с мокротой, которую надо разжижать», — добавил собеседник.

Резкое сбивание температуры

При появлении температуры 37,5 и выше не стоит сразу пить жаропонижающие, поскольку ни вирусная, ни бактериальная инфекция от этих препаратов не проходит.

По словам врача, критерий эффективности антибактериального лечения — это снижение температуры на третий или четвертый день лечения, переход жжения в носу и сухого кашля в обильные сопли и кашель с мокротой. Уверенная эффективность лечения заключается в изменении окраски слизи с желто-зеленой, серой на прозрачную.

Вред народных методов

Чудодейственная сила бани, водки, витаминов и меда во многом переоценена.

Эксперт добавил, что если с вирусной инфекцией этот вариант может помочь в иных случаях, то при микробном воспалении верхних дыхательных путей такое лечение ухудшит состояние.

Ранее 5-tv.ru раскрыл частые и опасные ошибки в лечении насморка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.