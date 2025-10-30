Актриса Дав Камерон обручилась с фронтменом Maneskin Дамиано Давидом

Анастасия Антоненко
Поклонники застали влюбленную пару в Сиднее.

Помолвка Дав Камерон и солиста Maneskin Дамиано Давида

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид сделал предложение своей возлюбленной, актрисе и певице Дав Камерон. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Пара недавно обручилась, поэтому поклонники быстро заметили на пальце Дав массивное кольцо с бриллиантом.

Влюбленные прогуливались в Сиднее, где они попали на снимки своих фанатов. Судя по последним фотографиям, взгляды звездной пары говорят о глубоких чувствах и полной гармонии в отношениях.

О романе пары стало известно в начале 2024 года, когда влюбленные впервые появились вместе на публике и страстно поцеловались перед камерами. До этого Камерон неоднократно замечали на бэкстейдже концертов музыканта.

Maneskin — итальянская рок-группа, основанная в Риме в 2016 году. Коллектив исполняет музыку в жанрах глэм-рок, хард-рок, поп-рок, фанк-рок и альтернативный рок. В 2021 году они выиграли «Евровидение».

Дав Камерон прославилась в комедийном сериале Disney «Лив и Мэдди», а также исполнила главную роль Мэл в серии фильмов «Наследники».

