В России стартовало производство первой вакцины против ВПЧ полного цикла

В Кировской области стартовало первое в России производство полного цикла вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

В сообщении отмечается, что объем расходов на проект составил семь с половиной миллиардов рублей. Из этой суммы 950 миллионов рублей были предоставлены ФРП в качестве льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Создание отечественного препарата полного цикла является важнейшим шагом в развитии национального здравоохранения. Новая вакцина станет аналогом зарубежных и позволит не только полностью покрыть медицинские потребности России, но и начать экспортные поставки.

Стоит отметить, что вирус папилломы человека (ВПЧ) опасен из-за высокого риска развития рака, включая рак шейки матки, влагалища, полового члена и ротоглотки, а также предраковых состояний. Кроме онкологических рисков, вирус может вызывать доброкачественные образования, такие как кондиломы и папилломы, которые могут вызывать дискомфорт, а при локализации в дыхательных путях приводить к их обструкции.

