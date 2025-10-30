В России стартовало производство первой вакцины против ВПЧ полного цикла

Анастасия Антоненко
Отечественный препарат будет аналогом зарубежных, со временем став товаром для экспортных поставок.

Есть ли в России лекарство от ВПЧ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Кировской области стартовало первое в России производство полного цикла вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

В сообщении отмечается, что объем расходов на проект составил семь с половиной миллиардов рублей. Из этой суммы 950 миллионов рублей были предоставлены ФРП в качестве льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Создание отечественного препарата полного цикла является важнейшим шагом в развитии национального здравоохранения. Новая вакцина станет аналогом зарубежных и позволит не только полностью покрыть медицинские потребности России, но и начать экспортные поставки.

Стоит отметить, что вирус папилломы человека (ВПЧ) опасен из-за высокого риска развития рака, включая рак шейки матки, влагалища, полового члена и ротоглотки, а также предраковых состояний. Кроме онкологических рисков, вирус может вызывать доброкачественные образования, такие как кондиломы и папилломы, которые могут вызывать дискомфорт, а при локализации в дыхательных путях приводить к их обструкции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ученые из США представили новый метод лечения рака, который может стать безопасной альтернативой химио- и радиотерапии.

