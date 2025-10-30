«Голая полка»: РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье

РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье

Пассажирам поездов дальнего следования перестали навязывать постельное белье. Раньше эта услуга автоматически была включена в стоимость билетов в плацкарте. Теперь галочку убрали, и поэтому при оформлении поездки онлайн нужно будет самому ставить отметку о согласии на приобретение полотенца, наволочки и простыней.

В принципе, оплатить допуслугу можно и у проводника. И сделать это придется, поскольку, согласно санитарным нормам, если вы хотите пользоваться одеялом, подушкой и матрасом, то без постельного белья запрещено. А просто лежать на голой полке можно.

Ранее, писал 5-tv.ru, российских детей с 20 января не выпустят на поезде за границу без загранпаспорта. Пассажиры до 14 лет не смогут оформлять проездные документы по свидетельству о рождении. Как отметили в РЖД, исключения сделают лишь для тех, кто уже выехал с детьми из страны. Они смогут вернуться в Россию по старым правилам. Сейчас на поезде можно добраться в пять стран СНГ, а также в Китай, КНДР, Абхазию и Монголию.

