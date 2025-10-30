«Голая полка»: РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье

Эфирная новость 68 0

Теперь пассажир сам решает, покупать комплект или ехать без него.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье

Пассажирам поездов дальнего следования перестали навязывать постельное белье. Раньше эта услуга автоматически была включена в стоимость билетов в плацкарте. Теперь галочку убрали, и поэтому при оформлении поездки онлайн нужно будет самому ставить отметку о согласии на приобретение полотенца, наволочки и простыней.

В принципе, оплатить допуслугу можно и у проводника. И сделать это придется, поскольку, согласно санитарным нормам, если вы хотите пользоваться одеялом, подушкой и матрасом, то без постельного белья запрещено. А просто лежать на голой полке можно.

Ранее, писал 5-tv.ru, российских детей с 20 января не выпустят на поезде за границу без загранпаспорта. Пассажиры до 14 лет не смогут оформлять проездные документы по свидетельству о рождении. Как отметили в РЖД, исключения сделают лишь для тех, кто уже выехал с детьми из страны. Они смогут вернуться в Россию по старым правилам. Сейчас на поезде можно добраться в пять стран СНГ, а также в Китай, КНДР, Абхазию и Монголию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

4:15
Как испытания российской ракеты «Буревестник» подрывают неприкосновенность США
3:54
В России запретили продажу туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры
3:33
Самозапреты и грамотность: россияне стали реже попадаться на уловки мошенников
3:12
«Голая полка»: РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье
2:51
«Нет бутылке до 21»: в России могут ужесточить правила продажи алкоголя
2:32
Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Было чувство влюбленности»: Успенская откровенно заговорила об изменах в своей жизни
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео