Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство

Ракетный комплекс представляет собой стратегическое оружие межконтинентальной дальности.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Стратегические ракетные комплексы «Сармат» в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения военного госпиталя и общения с бойцами СВО.
При этом российский лидер подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности.
Ранее глава государства также сделал ряд заявлений о ракете «Буревестник». Он отметил, что это оружие имеет безусловные преимущества, и Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.
Особенность ракеты «Буревестник» в том, что используемая в ней ядерная силовая установка, будучи в тысячу раз меньше реактора ядерной подлодки, обладает сопоставимой с ним мощностью и запускается «в течение минут и секунд».
На прошлой неделе ВС РФ провели тренировку стратегических ядерных сил под руководством Путина.
Ранее 5-tv.ru писал, что 87-летний специалист-атомщик Юрий Диков получил госнаграду от президента. Этот ученый сделал огромный вклад в проекты ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 окт
- Прямая атака США: почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
- 29 окт
- Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
- 29 окт
- Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Небо под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
- 28 окт
- «Торнадо-С» уничтожил боевиков и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 окт
- Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
- 27 окт
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
100%
Нашли ошибку?