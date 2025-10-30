Украинцы бегут из страны: после принятия нового закона границу пересекли 100 тысяч мужчин

Европейские страны фиксируют наплыв призывников и обсуждают ужесточение миграционного контроля.

Поправки Зеленского о выезде мужчин вызвали отток населения и тревогу в Европе

Закон, который приняла Украина, чтобы в страну вернулись беженцы, обернулся массовым бегством.

После того как глава киевского режима Владимир Зеленский изменил правила выезда мужчин, границу пересекли почти сто тысяч потенциальных призывников. Для сравнения, численность всех Вооруженных сил Британии лишь 70 тысяч. По данным польских пограничников, с января по август, когда были приняты поправки, позволившие украинцам выезжать до достижения 23-летнего возраста, страну покинуло около 45 тысяч мужчин. Но в последующие два месяца поток вырос в среднем почти в девять раз.

Именно с этим фактом и связывают заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости ужесточить миграционные правила. Ведь, по информации Берлина, количество мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих с Украины, уже к середине сентября выросло с 19 до более чем тысяч человек за неделю.

Ранее, писал 5-tv.ru, предстоящая зима в Киеве может стать катастрофой из-за проблем с газом.

