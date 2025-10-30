Началась встреча между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 95 0

Переговоры лидеров двух стран проходят на авиабазе Кимхэ в Пусане.

Зачем Си Цзиньпин прибыл в Южную Корею

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Между США и КНР «может быть подписана торговая сделка» по итогам переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп после рукопожатия с Си Цзиньпином в ходе встречи в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив, что переговоры проходят впервые с момента личной встречи глав государств в 2019 году.

По информации источника, переговоры лидеров двух стран проходят на авиабазе Кимхэ в Пусане. Помимо обсуждения китайско-американских отношений, одним из ключевых вопросов стала ситуация вокруг поставок редкоземельных металлов.

Китай является основным поставщиком этих важнейших ресурсов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции.

Ранее Пекин объявил о введении новых ограничений на экспорт редких элементов, что вызвало обеспокоенность американских властей. Чтобы минимизировать риски зависимости от китайских поставщиков, Министерство войны США приняло решение увеличить резервы стратегических материалов на общую сумму около одного миллиарда долларов.

В свою очередь, Китай стремится сократить собственную экономическую зависимость от Соединенных Штатов.

Кроме того, известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на своем спецборте в Южную Корею рано утром 30 октября для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило информационное агентство КНР Xinhua.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, прибытие Трампа в аэропорт Республики Корея сопровождалось торжественной церемонией. До этого, находясь на бюорту своего самолета, американский лидер заявил о намерении снизить торговые пошлины на импорт из Китая по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению Трампа, у США с Китаем будут хорошие отношения при условии заключения справедливого соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Петербурге открылся Международный научно-образовательный салон
7:00
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
6:53
Оксюморон в Петербурге: шум из театра глухих стал причиной судебного иска
6:33
Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
6:23
Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США
6:13
«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео