Конгрессвумен Тайтэс пообещала заблокировать решение Трампа о ядерных испытаниях

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 107 0

Проведение таких тестирований представляет опасность для жителей Невады, где находится один из крупнейших ядерных полигонов страны.

Почему в США идут против Трампа

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конгрессвумен от штата Невада Дина Тайтэс выступила против инициативы президента США Дональда Трампа, который распорядился возобновить ядерные испытания. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

«Совершенно нет. Я внесу законопроект, чтобы это остановить», — заявила она, комментируя решение американского лидера.

По словам Тайтэс, проведение таких испытаний представляет опасность для жителей Невады, где находится один из крупнейших ядерных полигонов страны. Политик подчеркнула, что не допустит действий, способных поставить под угрозу безопасность региона.

Ранее в тот же день Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия «на равных основаниях». Президент объяснил это тем, что Россия и Китай активно развивают собственные программы в этой сфере, и Вашингтон должен реагировать симметрично.

Трамп также выразил беспокойство по поводу того, что Китай может сократить отставание от США в сфере ядерного вооружения. По его оценке, Пекин способен довести свой арсенал до уровня американского примерно за пять лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

8:52
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
8:47
«Не от котлет, а от лет»: что мешает актрисе Татьяне Догилевой похудеть
8:32
Активное Солнце: какой будет магнитная буря 30 октября 2025 года
8:18
Ретро-футуризм и природные оттенки: как украсить елку к Новому году
8:05
Трамп заявил о сохранении пошлин США против Китая на уровне 47%
8:03
В Симферополе фура рухнула с моста на железнодорожные пути

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео