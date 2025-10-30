Конгрессвумен Тайтэс пообещала заблокировать решение Трампа о ядерных испытаниях

Конгрессвумен от штата Невада Дина Тайтэс выступила против инициативы президента США Дональда Трампа, который распорядился возобновить ядерные испытания. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

«Совершенно нет. Я внесу законопроект, чтобы это остановить», — заявила она, комментируя решение американского лидера.

По словам Тайтэс, проведение таких испытаний представляет опасность для жителей Невады, где находится один из крупнейших ядерных полигонов страны. Политик подчеркнула, что не допустит действий, способных поставить под угрозу безопасность региона.

Ранее в тот же день Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия «на равных основаниях». Президент объяснил это тем, что Россия и Китай активно развивают собственные программы в этой сфере, и Вашингтон должен реагировать симметрично.

Трамп также выразил беспокойство по поводу того, что Китай может сократить отставание от США в сфере ядерного вооружения. По его оценке, Пекин способен довести свой арсенал до уровня американского примерно за пять лет.

