Трамп заявил о сохранении пошлин США против Китая на уровне 47%

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 135 0

В ходе переговоров лидеры КНР и США обсудили экономические связи и конфликт на Украине.

Как прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

По итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины против Китая на 10%. Они сохранятся на уровне 47%. Об этом американский лидер заявил на борту самолета после переговоров в южнокорейском Пусане в рамках саммита АТЭС.

«Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%», — передают слова Трампа РИА Новости.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина продлилась 1 час 40 минут. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Пресса пока не приводит детали встречи, ее участники не сделали совместного заявления.

Кроме того, американский лидер обсудил с председателем КНР ситуацию на Украине. Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин будут вместе работать над урегулированием украинского конфликта.

Президент США анонсировал поездку в КНР в апреле, после которой, по его словам, китайский лидер прибудет в Штаты. В целом Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «замечательной» и отметил, что в ходе переговоров было принято много решений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин на встрече с Трампом отметил высокую важность сотрудничества Китая и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

