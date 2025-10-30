Пожилой мужчина заживо сварился в душе отеля Marriott

Мужчина получил сильнейшие ожоги в душевой номера отеля сети Marriott в США — хлынувший кипяток фактически сварил 72-летнего пенсионера заживо. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, когда мужчина принимал душ, из крана хлынула вода с температурой примерно 57–58 градусов, в результате чего пенсионер получил ожоги около 33% тела и вскоре умер. В номере с ним находились родственники, однако они не сумели оказать помощь, не рискуя получить серьезные ожоги.

В иске против отеля семья утверждает, что потерпевший не смог самостоятельно выбраться из душевой кабины, а родственники лишь наблюдали за происходящим, не имея возможности защитить его. Истцы также указывают на нарушение сантехнического кодекса, который ограничивает температуру воды в душевых 49 градусами.

Инцидент произошел накануне выпускной церемонии внучки умершего в университете. Мужчину оплакивает супруга, вместе с которой они прожили 54 года, а также двое детей и четверо внуков.

