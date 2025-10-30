Черная магия: все больше россиян становятся жертвами псевдоэзотериков

Российские законодатели обсуждают вопрос об ограничении рекламы и популяризации услуг «экстрасенсов».

Опасным для кошелька может оказаться поход к псевдоэзотерикам. Жертвами магов и экстрасенсов становятся все больше россиян. Свою деятельность злоумышленники маскируют под видом различных форумов. А что происходит там на самом деле — увидел корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

В мире магии все стабильно — танцы с бубном, эпатаж. В Новосибирске на фестивале магии и самопознания собрался весь, преимущественно, черный цвет отечественной эзотерики.

На фестиваль пришли сотни людей, каждый из них заплатил 2200 рублей за участие. Они выстраиваются к так называемым экспертам. И чтобы не стоять в очереди, нужно уже заплатить за VIP-билет 7000 рублей.

Под видом неудачливого предпринимателя обращаюсь к тарологу, которая якобы, сканирует людей через карты — видит будущее и прошлое. Продолжить урок магического менеджмента медиум предложила уже на личном сеансе. Конечно не бесплатно. Цифрологи, биоэнергеты, бизнес-маги — все предлагают помощь, причем по любым вопросам. Оксана, больше известная по прозвищу Сансара, например, большой специалист в области семьи. Показываем фото девушки, с которой возникли проблемы. .

Вот только на фотографии — актриса Скарлет Хеффнер. Сыграла волшебницу Пэнси Паркинсон в фильме о Гарри Поттере. Но деревенская колдунья почему-то коллегу не распознала. И как не старалась Сансара, Скарлет мне так и не перезвонила.

Экстрасенс Дарья Боженова сразу увидела корень всех моих проблем и предложила чистку.

«Ну в среднем, это уже после более глубинной диагностики, 50 тысяч», — озвучила цену экстрасенс.

Однако, проблема решилась сама собой, когда на сеансе появились камера и микрофон. И пока одни теряют работу и любовь, другие успешно «монетизируют энергопотоки».

Вот и Ирина Чепец тоже поверила в магическую силу. Экстрасенс обещал снять с нее порчу.

«Просто говорила, что она знает, что у меня несчастье, и потом мне стала угрожать, что погибнет мой отец, что будут неприятности у моей дочки. Погибнет моя дочка и все неприятности из-за меня. Я была ей полностью подчинена. И итог такой, что у меня ущерб, во-первых, четыре миллиона двести тысяч, а второй — под обременением мои две квартиры в Ялте», — рассказала пострадавшая Ирина Чепец.

И порой вера в мнимое волшебство обходится клиентом дороже денег.

«Якобы они могут оказать эффективную помощь и излечат от любых заболеваний с которыми не справилась медицина. При этом происходит отказ от химиотерапии, от важных процедур, и человек умирает», — рассказал судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Но не смотря на огромное количество пострадавших по всей стране, в России до сих пор нет запрета на деятельность всякого рода эзотериков. Законодатели пока обсуждают лишь вопрос об ограничении рекламы и популяризации магических услуг. Чувствуя усиливающийся контроль, гадалки, хироманты и нумерологи стали прятаться за ширмой форумов и фестивалей самопознания. Оно и понятно: оборот этого магического рынка, по оценкам экспертов, составляет до трех триллионов рублей ежегодно.

