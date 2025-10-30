Путин оценил финансовое состояние «Роснано» на встрече с главой компании

Путин провел встречу с председателем «Роснано»

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Правления акционерного общества «Роснано» Сергеем Куликовым.

«Финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — подчеркнул российский лидер в начале разговора.

В ходе беседы обсуждалось финансовое оздоровление организации, а также активное развитие новых проектов. По словам Куликова, за четыре года компании удалось внедрить более исторических и вновь приобретенных 80% заделов.

«Трудоустраивали наши проекты в хорошие руки. Сфокусировались на нескольких направлениях. Выбрали партнеров, которые с нами решили сотрудничать. Здесь шли не только от того, что у нас есть, а от того, что нужно правительству, министерству, в рамках национальных целей», — пояснил глава правления «Роснано».

К тому же он подчеркнул, что компания разрабатывает пять ключевых направлений.

«Прежде всего, это малотоннажная химия. Нас вместе с „Газпром нефтью“ назначили технологическим оператором. Мы сконцентрировались на пяти технологических цепочках. Это более 100 продуктов, которые будем производить на пяти заводах. Выбрали площадку на Урале, надеюсь, мы ее приобретем. Мы рассчитываем, что портфель этих проектов будет 200 миллиардов рублей», — отметил Куликов.

Второе большое направление, разрабатываемое «Роснано», — энергомашиностроение и энергосервис.

«Мы там оказались, потому что у нас были освоены технологии напыления, технологии производства компонентов. Мы перепрофилировали один из наших наноцентров в Ульяновске. Сначала начнем с сервиса ремонта ГПУ, а далее перейдем к реинжинирингу, к созданию собственных продуктов», — добавил Куликов.

К тому же он заявил, что в это направлении уже было инвестировано 25 миллиардов рублей.

«И мы еще наметили движение в сторону энергосервиса, это уже более токенизируемый бизнес, где можно использовать цифровые активы. Здесь мы рассчитываем привлечь внебюджетных биржевых средств порядка 175 миллиардов рублей», — заключил председатель Правления акционерного общества «Роснано».

Также к приоритетным направлениям деятельности «Роснано», как отметили на сайте Кремля, помимо перечисленных, относятся технологии рационального природопользования, электротакси и аккумуляторы, системы безопасности для объектов инфраструктуры и наноматериалы.

